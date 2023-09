Ο Μπράντον Ίνγκραμ δεν σκοπεύει να μπει σε συζητήσεις για πρόωρη επέκταση με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς τη φετινή σεζόν, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το 2024-2025.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ έγινε διαθέσιμος για πρόωρη επέκταση συμβολαίου στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά δεν σκοπεύει να μπει - τουλάχιστον αυτή τη στιγμή - σε συζητήσεις για την παραμονή του στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Το συμβόλαιο του Ίνγκραμ, ο οποίος αγωνίστηκε στο πρόσφατο Mundobasket δίχως να αποδώσει τα αναμενόμενα, έχει διάρκεια για δύο ακόμη σεζόν. Τη φετινή θα λάβει 33.833.400 δολάρια, ενώ την επόμενη η αμοιβή του φτάνει στα 36.016.200.

Ο 26χρονος φόργουορντ δόθηκε στους Πέλικανς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Άντονι Ντέιβις το 2019.

Τα τοπικά ρεπορτάζ της Νέας Ορλεάνης αναφέρουν ότι ο Ίνγκραμ αναμένεται να μπει σε συζητήσεις το επόμενο καλοκαίρι και ενώ θα έχει μόνο ένα έτος στη συμφωνία του. Αν ακολουθήσει αυτό το δρόμο και υπογράψει, τότε αναμένεται να πάρει τετραετές συμβόλαιο με απολαβές που φτάνουν στα 221 εκατομμύρια δολάρια.

