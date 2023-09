Οι Νικς ετοιμάζονται για ένα μεγάλο όνομα μέχρι την επόμενη σεζόν, με τους Αντετοκούνμπο, Εμπίντ και Μίτσελ να είναι στο... κάδρο.

Η Νέα Υόρκη είναι μια λαμπερή πολή που όμως η... χρυσόσκονη δεν έχει μεταφερθεί και στην ομάδα μπάσκετ που αγνοεί το πρωτάθλημα από το 1973, ενώ ο τελευταίος σταρ που έπαιξε στους Νικς ήταν ο Καρμέλο Άντονι. Τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί πολλά ονόματα για την ομάδα από το Μεγάλο Μήλο με κορυφαίο εκείνο του Κέβιν Ντουράντ, αλλά κανείς δεν έχει καταφτάσει στην πόλη.

Από του χρόνου όμως αυτό μπορεί να αλλάξει. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπιλ Σίμονς, οι Νικς σίγουρα θα αποκτήσουν έναν εκ των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Εμπίντ ή Ντόνοβαν Μίτσελ μέχρι την επόμενη σεζόν. Να τονισθεί πως ο Έλληνας σταρ έχει εγγυημένο συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ενώ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 έχει player option με τους Μπακς.

Aπό την πλευρά του ο Εμπίντ έχει player option για τη σεζόν 2026-27, ενώ τέλος ο σταρ των Καβς έχει player option για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Άρα για να μετακινηθεί ένας από τους τρεις στους Νικς, θα πρέπει να γίνει κάποιο trade. Στην ομάδα ήδη υπάρχουν οι Μπράνσον, Μπάρετ και Ραντλ και σίγουρα κάποιος θα πρέπει να θυσιαστεί για να μπορέσουν να αποκτήσουν κάποιον από τους Γιάννη, Εμπίντ ή Μίτσελ.

The Knicks are guaranteed to get either Giannis, Embiid or Donovan by next year, according to Bill Simmons. pic.twitter.com/QCVPfqNEZD