Ίνγκραμ: «Κορυφαία μου στιγμή στο ΝΒΑ; Όταν οι συμπαίκτες Αλβαράδο και Τζόουνς πήραν νέα συμβόλαια»

Σημασία για τον Μπράντον Ίνγκραμ έχει να είναι ευτυχισμένοι οι συμπαίκτες του όπως ο ίδιος δήλωσε.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ έδειξε τι σημαίνει να είσαι καλός συμπαίκτης και να νοιάζεσαι για τους συναδέλφους. Ο σταρ των Πέλικανς προετοιμάζεται με την Team USA για του Παγκόσμιο, όμως δεν ξεχνά τους συμπαίκτες του στη Νέα Ορλεάνη. Όταν ρωτήθηκε για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, παρέδωσε μαθήματα με την απάντηση του.

«Κάποιος με ρώτησε ποια είναι η καλύτερη στιγμή μου στο ΝΒΑ. Του είπα πως όταν είδα τον Χοσέ Αλβαράδο και τον Χέρμπερτ Τζόουνς να πληρώνονται. Όταν πήραν αυτά τα συμβόλαιο, παρέμειναν οι ίδιοι άνθρωποι. Το αγαπώ αυτό», ήταν τα λόγια του Ίνγκραμ.

Brandon Ingram on teammates Herb Jones & Jose Alvarado:



“Someone asked me the other day what my best moment has been in the NBA. I told them, seeing Jose & Herb get paid. After they got those contracts, they’ve remained the same people. I love that."



B.I. is a real one! ❤️💯… pic.twitter.com/vajhgCALAA