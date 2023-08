Οι Σανς ετοιμάζονται να αποσύρουν τις φανέλες του Σον Μάριον και του Αμάρε Στάνταμαϊ.

Σον Μάριον και Αμάρε Στάνταμαϊρ πρωταγωνίστησαν σε μία από τις κορυφαίες εποχές στην ιστορία των Σανς, προσφέροντας πολλά στην ομάδα με την παρουσία τους στο παρκέ. Η ομαδάρα που δημιούργησε ο Μάικ Ντ'Αντόνι με τους δύο παραπάνω κυρίους και τον Στιβ Νας έπαιξε ελκυστικό μπάσκετ, fun to watch με αγάπη για την επίθεση και πρόσφερε αμέτρητες φοβερές παράστασεις. Το μόνο που της έλειψε ήταν ένα πρωτάθλημα.

Έφτασαν μέχρι τους τελικούς Δύσης το 2004 και το 2005, ενώ το 2010 με τον Τζέντρι στον πάγκο πήγαν ξανά τελικούς περιφέρειας. Το Φοίνιξ δεν ξεχνά τους θρύλους του και θα αποσύρει τις φανέλες των Μάριον και Στάνταμαϊρ. Ο πρώτος φορούσε το Νο.31 και ο δεύτερος το Νο.32. Σίγουρα δύο εντυπωσιακοί παίκτες. Φοβεροί dunkers τόσο ο Matrix όσο και ο Αμάρε που μας χάρισε απίθανες συνεργασίες με τον Στιβ Νας. Ο Μάριον έπαιξε στο Φοίνιξ από το 1999 μέχρι το 2008, ενώ ο Αμάρε το 2002 μέχρι το 2010. Ο Μάριον πήρε πρωτάθλημα με τους Μάβερικς το 2011 ως βασικός.

Suns are retiring the jerseys of Shawn Marion (No. 31) and Amar’e Stoudemire (No. 32) 👏



