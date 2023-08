Οι Γουόριορς ψάχνουν τρόπο να γεμίσουν το ρόστερ τους και δοκιμάζουν αρκετούς βετεράνους.

Το Γκόλντεν Στέιτ θέλει να προσθέσει τις τελευταίες πινελιές στο ρόστερ του, βάζοντας την απαραίτηση εμπειρία στο ήδη πρωταθληματικό cast (Κάρι, Τόμπσον, Γκριν), ενώ έχει αποκτήσει και τον Κρις Πολ που αναζητά το πρώτο του πρωτάθλημα.

Οι Γουόριορς διοργανώνουν workouts διάφορων free agents που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του ρόστερ για τη νέα σεζόν. Έχουν δοκιμαστεί οι Ντιόν Γουέιτερς, Τόνι Σνελ, Κεντ Μπέιζμορ, Χουάν Τοσκάνο-Άντερσον, Χάρι Τζάιλς και Τρέι Μπερκ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μάλιστα οι Μπέιζμοερ και Τοσκάνο-Άντερσον ξέρουν τι εστί Γουόριορς, αφού έχουν ξαναπαίξει στην ομάδα, με τον Μεξικανό να παίρνει πρωτάθλημα το 2022.

