Oι Γάλλοι δείχνουν τρελαμένοι με το κάρφωμα που έκανε ο Σιλβέν Φρανσίσκο κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Μπορεί να έχουν περάσει λίγες μέρες από το φιλικό της Γαλλίας με το Μαυροβούνιο, ωστόσο οι τρικολόρ δεν μπορούν να ξεχάσουν με τίποτα την πτήση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο πρώην γκαρντ του Περιστερίου Bwin και νυν της Μπάγερν, πήρε την πάσα του Οκόμπο και τελείωσε τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα.

Οι Γάλλοι ανέβασαν την φωτογραφία από την καρφωματάρα και ανέφεραν πως θα πρέπει να μπει στο Μουσείο του Λούβρου. Σίγουρα μια απίθανη φάση από τον Φρανσίσκο, όπως μας συνήθισε άλλωστε τη σεζόν που πέρασε με τη φανέλα του Περιστερίου.

Put it in the Louvre 🖼️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/EnPnhvwFty