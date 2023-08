O πρώην NBAer Τέρενς Γουίλιαμς καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση, αφού αφαιρούσε χρήματα από το το ταμείο της υγειονομικής κάλυψης της λίγκας.

Ο Γουίλιαμς ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας 18 βετεράνων παικτών του ΝΒΑ που έκλεβαν το ταμείο που έδινε έξτρα υγειονομική κάλυψη σε πρώην αθλητές της λίγκας. Μαζί με τους υπόλοιπος έφτιαχναν πλαστές συνταγές γιατρών και έπαιρναν χρήματα από το ταμείο. Έφτασαν να πάρουν ποσό κοντά στα 5 εκατ. δολάρια

Για όλα αυτά το δικαστήριο τον τιμώρησε με δεκαετή φυλάκιση, ενώ καλείται να πληρώσει και πρόστιμο 3.1 εκατ. δολαρίων. Στο ΝΒΑ πέρασε από τέσσερις ομάδες, τους Νετς, τους Σέλτικς, τους Ρόκετς και τους Κινγκς, μετρώντας 7.1 πόντους μέσο όρο.

