Γουέιντ για Τέιτουμ: «Από τους αγαπημένους μου παίκτες και ανθρώπους»

O Γουέιντ αποθέωσε τον Τζέισον Τέιτουμ, αναφέροντας πως είναι ένας από τους αγαπημένους του παίκτες.

Με τα καλύτερα λόγια για τον Τζέισον Τέιτουμ μίλησε ο θρύλος των Χιτ, Ντουέιν Γουέιντ. Ο Flash μίλησε στο Sports Illustrated και αποθέωσε τον ηγέτη των Σέλτικς, ο οποίος ακόμα ψάχνει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του με τη Βοστώνη.

«Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες στο ΝΒΑ. Ένας από τους αγαπημένους ανθρώπους στη λίγκα να επικοινωνήσω, να μιλήσω, να κάνω το οτιδήποτε. Θέλω να κατακτήσει όλα όσα θέλει στο παιχνίδι», ανέφερε ο Γουέιντ, τρεις φορές πρωταθλητής με το Μαϊάμι.

“He’s one of my favorite players in the NBA. He's one of my favorite people in the NBA to communicate with, to talk with, to do anything with, and I want to see him get everything he wants from the game.”



- Dwyane Wade on Jayson Tatum



(Via @SInow ) pic.twitter.com/wXvLOEEynh