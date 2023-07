Ντουράντ: «Η μαριχουάνα είναι σαν το κρασί, όλοι κάνουν στο ΝΒΑ» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ προχώρησε σε αποκαλύψεις όσον αφορά μια συνάντηση που είχε με τον κομισσάριο του ΝΒΑ με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η μαριχουάνα από τη λίστα των απαγορευμένων ουσίων.

Μιλώντας στο συνέδριο του Game Plan του CNBC, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ γύρισε τον χρόνο την εποχή που συναντήθηκε με τον Άνταμ Σίλβερ αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

«Ο κομισσάριος Σίλβερ μύρισε την μαριχουάνα όταν μπήκα στο δωμάτιο. Δεν χρειαζόταν να πω πολλά πράγματα. Αμέσως κατάλαβε πού πήγαινε η κουβέντα» ανέφερε ο KD και συνέχισε: «Μιλάμε για το ΝΒΑ. Και για να είμαι ειλικρινής όλοι το κάνουν. Είναι σαν το κρασί».

Και υπογράμμισε: «Νωρίτερα του είχα τηλεφωνήσει και είχα υποστηρίξει να αφαιρέσει τη μαριχουάνα από τη λίστα των απαγορευμένων ουσιών. Απλώς νόμιζα ότι ήταν κάτι που γινόταν σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Και ότι δεν ήταν τόσο αρνητικό. Δεν σε επηρεάζει».

