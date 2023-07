Έκαναν την έκπληξη οι Σίξερς, νέος προπονητής ο Μάικ Λονγκαμπάρντι

Οι Φιλαντέλφια 76ερς προσλαμβάνουν τον Μάικ Λονγκαμπάρντι στη θέση του προπονητή.

Ο Μάικ Λονγκαμπάρντι θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο των Φιλαντέλφια 76ερς. Η ομάδα της Φιλαντέλφια κατέληξε στη λύση του επί 20 χρόνια βοηθού προπονητή στο ΝΒΑ, ο οποίος την περσινή χρονιά ήταν στο τεχνικό επιτελείο των Ατλάντα Χοκς.

Στο παρελθόν, ο 50χρονος προπονητής έχει περάσει από τους πάγκους των Χιούστον Ρόκετς, Μπόστον Σέλτικς, Φοίνιξ Σανς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και Σακραμέντο Κινγκς.

Επίσης, ο Λονγκαμπάρντι ήταν προπονητής των πρωταθλητών της G-League, Ντέλαγουερ Μπλου Κόατς. Παράλληλα, ο νέος προπονητής των Σίξερς φημίζεται για τον συντονισμό της άμυνας.

