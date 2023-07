Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε τι θα ήθελε να δοκιμάσει και δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά: «Πόδια κοτόπουλου!»

Ο Έλληνας σούπερ ήταν καλεσμένος σε μια εκδήλωση και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε τι θα ήθελε πολύ να δοκιμάσει...

Αμέσως έδωσε την πάσα να του προτείνουν και μόλις του είπαν «πόδια κοτόπουλου» αμέσως έλαμψε το πρόσωπo του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

«Λατρεύω τα πόδια κοτόπουλου. Τα είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά το 2018, ήταν λίγο πικάντικα και έκτοτε επί πέντε χρόνια τα λαχταράω! Μου άρεσε πολύ και η υφή τους..» είπε μεταξύ άλλων και του υποσχέθηκαν ότι την επόμενη φορά, η συνέντευξη θα έχει και το αντίστοιχο... κέρασμα!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που «ανέβασε» ο ίδιος στα social media

Still haven't gotten my fix pic.twitter.com/xGKPATaaRc