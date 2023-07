Σαν σήμερα, το 2021 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ένα αδιανόητο show στο Game 6 των τελικών κόντρα στους Σανς, υπέγραψε τον τίτλο για τους Μπακς.

Μπορεί ακόμα να έχει αρκετά χρόνια καριέρας μπροστά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά ήδη θεωρείται θρύλος των Μπακς. Ο Greek Freak σαν σήμερα, το 2021 τρέλαινε κόσμο με την εμφάνιση του στο Game 6 των τελικών κόντρα στους Σανς.

Ο Έλληνας σταρ ήταν ασταμάτητος και δεν ήθελε να πάει με τίποτα η σειρά σε Game 7. Έτσι είπε να τα... διαλύσει όλα στο έκτο ματς της σειράς απέναντι στην παρέα του Μπούκερ που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει και παραδόθηκε στις ορέξεις του Γιάννη.

Ο Γιάννης μας χάρισε ένα έπος με 50 πόντους, 14 ριμπάουντ, 5 μπλοκ, 16/26 σουτ και 17/19 βολές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Μπακς να επικρατήσουν με 105-98 και να κατακτήσουν το πολυπόθητο πρωτάθλημα. Φυσικά και ο Αντετοκούνμπο φόρεσε για πρώτη φορά στην καριέρα του δαχτυλίδι του πρωταθλητή.

Το ρεσιτάλ του στους τελικούς ήταν ικανό να του χαρίσει και το βραβείο του MVP των τελικών. Μία από τις κορυφαίες παραστάσεις παίκτη σε τελικούς ΝΒΑ που θα μνημονεύεται όσα χρόνια και αν περάσουν. Για την ιστορία οι μέσοι όροι του Έλληνα σταρ στους τελικούς ήταν 35.2 πόντοι, 13.2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1.8 μπλοκ. Ασύλληπτα νούμερα μιας κυριαρχικής σειράς από τον Γιάννη.

2 YEARS AGO TODAY 🏆

Giannis had one of the greatest performances in NBA Finals history!



50 PTS, 14 REB, 5 BLK (16/26 FG, 17/19 FT) pic.twitter.com/RluEVCvIJm