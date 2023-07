Ριβς για ΛεΜπρόν: «Έρχεται πάντα χαρούμενος στην προπόνηση, συμπεριφέρεται σαν παιδί»

Ο Ριβς μίλησε για τη δίψα του ΛεΜπρόν Τζέιμς για προπόνηση.

Μπορεί να βρίσκεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη από το 2003 και να έχει κατακτήσει τα πάντα, όντας ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν ποτέ το παιχνίδι. Παρόλα αυτά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς... διψά για προπόνηση και για μπάσκετ σαν να είναι η πρώτη μέρα του στη δουλειά.

Αυτό αποκάλυψε και ο συμπαίκτης του στους Λέικερς, Όστιν Ριβς που μίλησε στο All The Smoke Podcast. Ο σουτέρ των λιμνάνθρωπων ανέφερε πως ποτέ δεν έχει δει τον Βασιλιά σε κακή διάθεση, ενώ πρόσθεσε πως έρχεται για δουλειά κάθε μέρα χαρούμενος. «Συμπεριφέρεται σαν παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Φέτος ο ΛεΜπρόν θα ψάξει το δεύτερο πρωτάθλημα με τους Λέικερς και το πέμπτο στην καριέρα του, μετά τη φούσκα του Ορλάντο το 2020.

Austin Reaves says he never sees Bron in a bad mood and "comes to work every day happy" 😄



(via All The Smoke Podcast, @shobasketball) pic.twitter.com/NFCXqWXWun