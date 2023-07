Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 99-78 των Ρόκετς στο παιχνίδι που έδινε τον τίτλο του Summer League και έγιναν οι πιο πρόσφατοι κάτοχοι του τροπαίου.

Το Summer League του ΝΒΑ στο Λας Βέγκας ολοκληρώθηκε και βρήκε πρωταθλητές την ομάδα του Κλίβελαντ. Οι Καβαλίερς ήταν ανώτεροι από τους Ρόκετς στο παιχνίδι που τερμάτιζε το καλοκαιρινό μίνι πρωτάθλημα και με σκορ 99-78 πήραν το κύπελλο στα χέρια τους.

Στο Thomas & Mack Center τα ξημερώματα της Τρίτης (18/07), οι Καβς πήραν από νωρίς το προβάδισμα και μετά το 28-14 της αρχικής περιόδου δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Όσο και αν προσπάθησε το Χιούστον να επιστρέψει, κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό και το Κλίβελαντ πάτησε κορυφή.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Αϊζάια Μόμπλεϊ με 28 πόντους και 11 ριμπάουντ με τον Μπέιτς να σκοράρει 19 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ! Από την άλλη, για τους Ρόκετς, ο MVP του Summer League, Καμ Γουάιτμορ, σταμάτησε στους 14 πόντους και ήταν αρκετά άστοχος, ενώ 13 είχε ο Χάντγκινς.

The @cavs win the #NBA2KSummerLeague Championship!



Undefeated in Vegas 🏆 pic.twitter.com/2yoUSb5ocC