Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα είναι ο βασικός point guard των Σανς τη νέα σεζόν, αλλάζοντας ρόλο σε σχέση με τους Γουίζαρντς.

Ο Καμ Πέιν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Σαν Αντόνιο καθώς οι Σανς τον έκαναν trade στους Σπερς. Αυτό δημιούργησε ένε κενό στους Σανς, το οποίο θα κρυφτεί με μετατόπιση θέσης ενός εκ των σταρ της ομάδας. Ο λόγος για τον Μπράντλεϊ Μπιλ, ο οποίος θα ξεκινά σαν point guard, κάτι που θα δούμε και από το ξεκίνημα του training camp. Αναπληρωματικός στο «1» θα είναι ο Τζόρνταν Γκούντγουιν.

Το Φοίνιξ όπως όλα δείχνουν θα ξεκινά τα παιχνίδια του την αγωνιστική περίοδο 2023-24 με τους Μπράντλεϊ Μπιλ, Ντέβιν Μπούκερ, Κέβιν Ντουράντ, Μπολ Μπολ και ΝτιΆντρε Έιτον. Φοβερή πεντάδα που θα έχει στόχο το πρωτάθλημα.

O Mπιλ σε όλη του την καριέρα στους Γουίζαρντς, ξεκινούσε shooting guard και μένει να δούμε πως θα ανταποκριθεί στον νέο του ρόλό.

