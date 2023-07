Σε μία μεγάλη αγορά προχώρησε ο Ζακ Λαβίν των Σικάγο Μπουλς, με μία έπαυλη 34 εκατομμυρίων δολαρίων στην ακτή του Newport.

Η offseason για τον Ζακ Λαβίν -τουλάχιστον μέχρι στιγμής- δεν ήταν έντονη σε μπασκετικό επίπεδο, αφού ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε πενταετές max συμβόλαιο με τους Μπουλς έναντι 215,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρόλα αυτά, η... επένδυσή του βασίστηκε στην αγορά ενός σπιτιού στην Newport Coast. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία έπαυλη κοντά στα 11.200 τετραγωνικά μέτρα (με έξι υπνοδωμάτια, επτά μπάνια, αίθουσα προβολής και υπερσύγχρονο χώρο γυμναστηρίου) που στη θέα της προκαλεί δέος!

Ο Λαβίν κάλυψε το ποσό των 34 εκατομμυρίων δολαρίων όπως αναφέρει το "Dirt" προκειμένου να αποκτήσει το οίκημα στο Pelican Crest, με την προσφορά αυτή να θεωρείται η υψηλότερη που έχει δοθεί για μία έπαυλη στην περιοχή, όπου μεταξύ άλλων έχει το δικό της... παλάτι και η Βανέσα Μπράιαντ.

Zach LaVine bought a new $34 million mansion in Pelican Crest — the most-expensive ever sold in the LA-area gated community.



▪️ 6 BR, 7.5 BA

▪️ Infinity pool

▪️ Golf simulator

▪️ Gym, sauna

▪️ Wine cellar pic.twitter.com/Gr6E7Nabxz