Η σημαντική λεπτομέρεια στο συμβόλαιο του Βεζένκοβ με τους Κινγκς

Το hoopshype αποκάλυψε μία σημαντική λεπτομέρεια για το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Σάσα Βεζένκοβ με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ βιώνει το αμερικάνικο όνειρο, ως μέλος των Σακραμέντο Κινγκς. Την 1η Ιουλίου έγινε γνωστό πως αποδέχεται την πρόταση της ομάδας από την Καλιφόρνια για τριετές συμβόλαιο, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, παρακολούθησε και τη νέα του ομάδα στο Summer League του Λας Βέγκας και ετοιμάζεται για την έναρξη της προετοιμασίας, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Το Hoopshype, ωστόσο, αποκάλυψε μία σημαντική λεπτομέρεια για τη συμφωνία ανάμεσα στον Βεζένκοβ και τους Κινγκς, αφού τα δύο πρώτα χρόνια είναι εγγυημένα, ενώ για την ενεργοποίηση της τρίτης σεζόν (2025-2026) η επιλογή ανήκει στην ομάδα.

