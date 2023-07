Στο στόχαστρο των Σανς βρίσκεται ο Μπολ Μπολ, με την ομάδα από το Φοίνιξ να προπορεύεται της κούρσας για την απόκτησή του.

Ο Μπολ Μπολ φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των Σανς. Ο «γίγαντας» των Μάτζικ τη σεζόν που μας πέρασε, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και το Φοίνιξ σκοπεύει να τον κάνει δικό του, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα σε αυτήν την κούρσα.

Οι «ήλιοι» έχουν τη διάθεση να γεμίσουν το ρόστερ τους, αφού μετά το trade που έφερε τον Μπιλ στην Αριζόνα έμοιαζαν να... ξεμένουν από λύσεις στον πάγκο. Ο Μπολ Μπολ είναι πολύ πιθανό, όπως μεταφέρει και ο Σαμς Σαράνια να συνεχίσει στους Σανς.

Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος σέντερ έγραψε 9.1 πόντους και 5.8 ριμπάουντ, μαζί με 1.2 μπλοκ και μία ασίστ στα 70 παιχνίδια του με τους Μάτζικ.

The Phoenix Suns are frontrunners to sign free agent Bol Bol, sources tell @TheAthletic @Stadium. Rival teams are expecting Bol to sign in near future with the Suns, who have deepened their roster this offseason. pic.twitter.com/vZz1FCPFUu