Γουεμπανιάμα για το ντεμπούτο του: «Δεν ήξερα ακριβώς τι έκανα, προσπαθώ να μάθω» (vid)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε τον πρώτο απολογισμό από την παρθενική του εμφάνιση με τους Σπερς στο Summer League του ΝΒΑ.

Το Λας Βέγκας εστίασε στο ντεμπούτο των draftt picks το βράδυ της Παρασκευής (07/07) και ανάμεσά τους βρισκόταν και το μεγάλο ταλέντο της Γαλλίας, Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο νεαρός άσσος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τους Σπερς δίχως να κάνει... θόρυβο στη στατιστική του.

Λίγο μετά το παιχνίδι, μίλησε για την εμπειρία του τονίζοντας την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

«Είναι ξεχωριστό να φοράς αυτή την φανέλα για πρώτη φορά. Είναι τιμή... Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε! Είναι ωραίο να ξεκινάς με νίκη στο ντεμπούτο σου. Ειλικρινά, δεν ήξερα ακριβώς τι έκανα στο παρκέ σήμερα, αλλά είναι κάτι που μαθαίνω για τα επόμενα παιχνίδια. Το σημαντικό είναι να είμαι έτοιμος για τη σεζόν στο ΝΒΑ» είπε χαρακτηριστικά ο Wemby.

«Νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθώ στο να είμαι έτοιμος να αντιδρώ στον σωστό χρόνο στα συστήματα. Πρέπει να δουλέψω και στην φυσική μου κατάσταση, επειδή παίζουμε σε εξαντλητικό τέμπο. Αν και το παιχνίδι κράτησε μόνο 40 λεπτά, όποτε έβγαινα αλλαγή ήμουν εξαντλημένος. Οπότε θέλω δουλειά σε αυτό».

