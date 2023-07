Οπαδοί των Κινγκς έφτιαξαν τις πρώτες φανέλες του Βεζένκοβ με... χειροτεχνίες

Ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε στο Golden 1 Center και παρακολούθησε τον αγώνα των Κινγκς με τους Χιτ για το Summer League ενώ οπαδοί των «Βασιλιάδων» έφτιαξαν τις πρώτες φανέλες του Βούλγαρου φόργουορντ με... χειροτεχνίες.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στο Σακραμέντο για λογαριασμό των Κινγκς, έχοντας την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ πόζαρε για πρώτη φορά με το t-shirt των Κινγκς στο πλευρό του σούπερ σταρ των «Βασιλιάδων», Ντε'Άαρον Φοξ και στη συνέχεια βρέθηκε στο Golden 1 Center για τον αγώνα με τους Χιτ μαζί με τον νέο προπονητή του, Μάικ Μπράουν, τον General Manager, Μόντε ΜακΝερ και τους assistants Τζόρντι Φερνάντεζ και Τζέι Τριάνο.

Μάλιστα, οπαδοί των Κινγκς αυτοσχεδίασαν και έφτιαξαν μόνοι τους τις πρώτες φανέλες του Βεζένκοβ.



First ever Sasha Vezenkov jersey? I’m totally claiming it even if it’s not 😂.@SacramentoKings pic.twitter.com/e4VFG8uPO1