Το Λας Βέγκας θα φιλοξενήσει το πρώτο In-Season Tournament στην ιστορία του ΝΒΑ το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου.

Τα τελευταία χρόνια και με δεδομένη την επιτυχία του Play-In Tournament, το NBA είχε βάλει στη λίστα του την είσοδο ενός ακόμη τουρνουά, κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πρόκειται για ένα τρόπον τινά... Κύπελλο και σύμφωνα με το ESPN, το Final Four του πρώτου In-Season Tournament θα διεξαχθεί στο Λας Βέγκας το τριήμερο 7-9 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το τουρνουά αναμένεται να συμμετάσχουν και οι 30 ομάδες του ΝΒΑ που θα χωριστούν αρχικά σε έξι ομίλους (σ.σ. τρεις από την Ανατολή και τρεις από την Δύση) με κλήρωση, με βάση το ρεκόρ τους την προηγούμενη σεζόν.

Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες στην φάση των ομίλων και οι έξι νικητές θα προκριθούν στην φάση των νοκ-άουτ, ενώ σε δύο ακόμα ομάδες θα δοθούν wild card. Ο κάθε παίκτης της ομάδας, που θα κατακτήσει το τουρνουά, θα λάβει 500.000 δολάρια

