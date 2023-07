O Nτόντε ΝτιΒιτσέντζο άφησε τους Γουόριορς και συνεχίζει την καριέρα του στους Νικς.

Κυκλοφορούσε ελεύθερος ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο μετά την παρουσία του στους Γουόριορς. Πλέον έχει ομάδα και αυτοί είναι οι Νικς. Ο απόφοιτος του Villanova συμφώνησε για τετραετές συμβόλαιο αξίας 50 εκατ. δολαρίων με την Νέα Υόρκη σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Αυτή η εξέλιξη έφερε και μια επανασύνδεση με τους πρώην συμπαίκτες του στο Villanova, τους Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ. Παρέα είχαν κατακτήσει και το πρωτάθλημα του 2016. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε σε 72 ματς με τη φανέλα των πολεμιστών και μέτρησε 9.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ. Άλλα φαίνεται πως η έλευση του έμπειρου Κρις Πολ, επηρέασε και τον Ντόντε που βρήκε καλό συμβόλαιο μακριά από το Γκόλντεν Στέιτ.

Free agent G Donte DiVincenzo has agreed on a four-year, $50 million contract with the New York Knicks, Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. DiVincenzo reunites with his Villanova title teammates Jalen Brunson and Josh Hart to bolster the Eastern Conference semifinalists. pic.twitter.com/MSr1wXS4GC