Η φρενίτιδα για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα είναι απολύτως δικαιολογημένη για τους φίλους των Σπερς, που είδαν για πρώτη φορά τον Γάλλο να φωτογραφίζεται με τα χρώματα της ομάδας.

Οι φίλοι των Σπερς πανηγυρίζουν για την απόκτηση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Νο1 του Draft. Τώρα έχουν και... οπτική απόδειξη για το αν ο Γάλλος ταιριάζει με τα χρώματα της ομάδας τους.

Ο Γουεμπανιάμα φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των «σπιρουνιών» και φωτογραφήθηκε ως παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς. Συνεχίζει να δείχνει πόσο εντυπωσιακά είναι τα φυσικά του προσόντα αλλά και πόσο μακρύς είναι, σχεδόν... καρφώνοντας με ένα υποτυπώδες άλμα.

Άλλωστε, όπως δημοσίευσαν στις ΗΠΑ, το άνοιγμα των χεριών του αγκαλιάζει ένα ολόκληρο αυτοκίνητο.

First look at Wemby in his Spurs jersey 📸 pic.twitter.com/VcBtylXPsu