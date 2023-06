Πριν από τρεις ημέρες οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποστήριζαν οτι ο Τζόρνταν Πουλ θα έμενε κοντά τους για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Τρεις μέρες μετά έγινε ανταλλαγή...

Οι καιροί αλλάζουν. Ακόμη και αν μεσολαβούν τρεις ημέρες. Στην επίσημη παρουσίαση του, ο νέος general manager των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Μάικ Ντανλίβι Τζούνιορ είχε ερωτηθεί για τον Τζόρνταν Πουλ.

Και η απάντηση που έδωσε είχε (τότε) τη δική της σημασία: «Ο Τζόρνταν, ειδικά με την επέκταση του συμβολαίου, υπολογίζουμε ότι θα μείνει μαζί μας τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια».

Τρία 24ώρα μετά και ο Τζόρνταν Πουλ έγινε ανταλλαγή για τα... μάτια του Κρις Πολ, με τον 39χρονο πλέι μέικερ να μη μένει για μεγάλο διάστημα στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντας και να καταλήγει στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Και τον Πουλ που θα έμενε για... τέσσερα χρόνια να αλλάζει φανέλα και να φοράει αυτή των Γουίζαρντς!

"Jordan, especially with his contract extension, we plan to have him here for four more years at least." - Warriors GM Mike Dunleavy Jr.



Poole is on the Wizards three days later 😬



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/tH33P2IRIm