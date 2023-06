Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εμφανίστηκε σε έκθεση του οίκου μόδας Louis Vuitton στο Παρίσι με διαμάντια στα δόντια του!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έδωσε το παρών σε εκδήλωση του πασίγνωστου οίκου μόδας Louis Vuitton στο Παρίσι και έκλεψε τις εντυπώσεις με το χαμόγελό του.

Ο King Τζέιμς, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες έδωσε την εκκίνηση στον σημαντικότερο αγώνα αντοχής «24 Ώρες Λε Μαν » είχε γεμίσει την κάτω σειρά των δοντιών του με διαμάντια, θυμίζοντας... ράπερ.

LeBron James bust out his grill at the Louis Vuitton fashion show in Paris 💎



(via leojchrist / IG)pic.twitter.com/VIwVrRfORt