Αυξάνεται ενόψει της νέας σεζόν το salary cap των ομάδων του ΝΒΑ, όπως επίσης και ο φόρος πολυτελείας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια του «The Athletic», η αύξηση ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομάδα, όπερ και σημαίνει ότι θα μπορούν να δαπανούν 136 εκατομμύρια δολάρια τη σεζόν 2023-24 αντί για 134 εκατομμύρια δολάρια που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Επιπλέον υπάρχει αύξηση και στον φόρο πολυτελείας κατά τρία εκατομμύρια δολάρια καθώς από φέτος θα ανέρχεται στα 165 εκατομμύρια αντί των 162 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως εξήγησε, επίσης, οι ομάδες έχουν ήδη ενημερωθεί για τη νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι.

Updated financial figures for the 2023-24 NBA season nears the 10 percent maximum increase, league informed teams today:



- $136 million salary cap, $2M higher than prior projection

