Ο Κουίκλι βρίσκεται στην Αθήνα και τον... μπέρδεψαν με τους Χάιλαντ και Μάξεϊ!

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι ξεκίνησε τις διακοπές του στην Ελλάδα και οι φίλοι του ΝΒΑ τον... μπέρδεψαν με δύο άλλους παίκτες του καλύτερου πρωταθλήματος τον πλανήτη.

Ο παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς αποκάλυψε μέσω των social media ότι βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να περάσει μερικές από τις ημέρες των διακοπών του.

Και όχι μόνο. Έγινε αντιληπτός από Έλληνες φίλους του ΝΒΑ αλλά κάποιοι από αυτούς τον... μπέρδεψαν με τον Μπόουνς Χάιλαντ των Κλίπερς και τον Ταϊρίς Μάξεϊ των Σίξερς.

«Πρώτη μου μέρα στην Αθήνα και με έχουν ήδη αποκαλέσει Μπόουνς και Μάξεϊ» ανέφερε σε σχετικό tweet ο Ιμάνουελ Κουίκλι.

Φέτος πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν καθώς σε 81 ματς της κανονικής περιόδου μέτρησε 14.9 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

First day In Athens Greece, I have already been called Bones and Maxey 😂