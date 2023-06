Ο Μάικ Ντανλίβι τζούνιορ θα είναι ο νέος GM των Γουόριορς.

H θέση του GM των Γουόριορς ήταν τον τελευταίο καιρό κενή μετά την αποχώρηση του Μπομπ Μάιερς, ενός ανθρώπους που βρισκόταν στην ομάδα από το 2011 και βοήθησε από το πόστο του στο να έρθουν 4 πρωταθλήματα στο Γκόλντεν Στέιτ.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι πολεμιστές βρήκαν τον διάδοχο του. Ο Μάικ Ντανλίβι τζούνιορ θα γίνει ο νέος GM της ομάδας. Ο Ντανλίβι είχε παίξει στο ΝΒΑ για 15 σεζόν.

Ο Ντανλίβι ήταν ο λόγος που είχε αποβληθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα ματς των Μπουλς με τους Μπακς, στα πρώτα χρόνια του Greek Freak με την φανέλα των ελαφιών. Τότε ο Έλληνας σταρ είχε σωριάσει το έδαφος τον Ντανλίβι που πήγαινε για σουτ και οι διαιτητές τον απέβαλαν.

