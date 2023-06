Ο Τζέιμς Ννάτζι θα παραμείνει κανονικά στο draft του ΝΒΑ καθώς ευελπιστεί να επιλεγεί ψηλά στην διαδικασία της 22ας Ιουνίου.

O 18χρονος Νιγηριανός σέντερ της Μπαρτσελόνα δεν απέσυρε την συμμετοχή του από το draft του ΝΒΑ και θα προσπαθήσει να κερδίσει μια θέση όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Όπως ανέφερε και ο... ειδικός του draft, Τζόναθαν Γκίβονι, ο Τζέιμς Ννάτζι θα παραμείνει κανονικά στο draft έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά από προπονήσεις μαζί με τον Σερτζ Ιμπάκα στην Βαρκελώνη.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε σε 19 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 2 πόντους και 1.3 ριμπάουντ ανά 6:27 λεπτά συμμετοχής.

Footage from a workout James Nnaji conducted in Barcelona with Serge Ibaka this week. The 6'11 Nigerian center with a 7'4 wingspan has some of the best physical tools of any prospect in this draft class. pic.twitter.com/ccSxUZTQVu