Λάουρι: «Ο κόσμος μας ξεγράφει σε όλα τα play-offs, αλλά έιμαστε τελικούς για κάποιο λόγο»

O Kάιλ Λάουρι συνεχίζει να πιστεύει στη μεγάλη ανατροπή των Χιτ στους τελικούς.

Οι Χιτ βρίσκονται πίσω με 3-1 στη σειρά των τελικών και καλούνται να ανατρέψουν ένα σκορ που έχει γυρίσει μόλις μια φορά στην ιστορία, από τους Καβς κόντρα στους Γουόριορς το 2016.

Πάντως οι παίκτες του Μαϊάμι δεν χάνουν την πίστη τους, όπως έδειξε για άλλη μια φορά ο Κάιλ Λάουρι. «Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση κατά τη διάρκεια των play-offs όπου ο κόσμος μας ξεγράφει και λέει πως είμαστε undrafted ομάδα. Όμως είμαστε στους τελικούς για κάποιο λόγο».

Ο πέμπτος τελικός θα γίνει τα ξημερώματα της Τρίτης (03:30) μέσα στο Ντένβερ, εκεί όπου η ομάδα του Μάρεϊ και του Γιόκιτς πάει για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

The Heat are tired of the narratives 👀 🗣️



(via @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/3YNr9rDepg