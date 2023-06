Ο Νίκολα Γιόκιτς παράγει διαρκώς τρομερά νούμερα στους τελικούς του NBA, φτάνοτας

Όσα κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς στους φετινούς τελικούς του NBA είναι πρωτοφανή. Ο Σέρβος γίγαντας οδήγησε με ακόμα μία μεγαλειώδη εμφάνιση τους Νάγκετς στο break, φέρνοντας τη σειρά υπέρ της ομάδας τους στο 2-1.

Ο Γιόκιτς συνέθεσε ένα υπέροχο δίδυμο με τον Μάρεϊ, αφού έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες με triple-double στους τελικούς του NBA. Ωστόσο κράτησε και λίγη από τη δόξα για τον εαυτό του.

Με 30+ πόντους, 20+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ υπάρχουν μόλις τρεις παίκτες σε τελικούς. Μόνο οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Νίκολα Γιόκιτς έχουν φτάσει σε αυτά τα επιτεύγματα στους τελικούς, με τον Σέρβο μάλιστα να το έχει πετύχει τρεις φορές και τους άλλους δύο από μία.

Για την ιστορία στο Game 3 της σειράς, ο Γιόκιτς μέτρησε 32 πόντους με 11/19 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 21 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 μπλοκ σε 44 λεπτά.

Nikola Jokic has recorded the 1st 30-pt, 20-reb, 10-ast game in NBA Finals history tonight.



It is his 3rd career 30-20-10 playoff game of any kind. There have only been 2 other 30-20-10 games in NBA postseason history (1 each by Kareem Abdul-Jabbar & Wilt Chamberlain). pic.twitter.com/uDVu9JJOoA