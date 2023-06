Ο Κώστας Σλούκας διακρίθηκε από την ELPA (Ένωση Παικτών) της EuroLeague ως ο 6ος καλύτερος παίκτης της Λίγκας.

Η σεζόν της EuroLeague μπορεί να ολοκληρώθηκε, όχι όμως και τα βραβεία που μοιράζονται στους κορυφαίους κάθε αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να έχει για ακόμη μία σεζόν ερχόμενο από τον πάγκο του έναν παίκτη από τα ψηλότερα ράφια της Ευρώπης. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε σπουδαία βοήθεια στους «ερυθρολεύκους» και έγινε σημείο αναφοράς για το παιχνίδι τους μέσα στη χρονιά.

Ως εκ τούτου, η ELPA (Ένωση παικτών) τον ανέδειξε ως τον κορυφαίο 6ο παίκτη για φέτος, ενώ όσον αφορά τις clutch στιγμές, ο Σέρχιο Γιουλ πήρε την πρωτιά.

2023 ELPA Players’ Choice Award “BEST 6TH MAN” goes to @kos_slou 🙌



🔎 A player that started more than half of EuroLeague regular season games from the bench and had biggest impact on his team’s overall play.



🎨 by @annnnnnnadesign

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/VWpT3Kay85