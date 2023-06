Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει βάλει στόχο να παίξει ξανά μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και του έκανε κρούση για να δει αν εκείνος ενδιαφέρεται να αγωνιστεί με τη φανέλα των Μάβερικς.

Τα σενάρια για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζονται σε αυτήν την offseason. Ο «βασιλιάς» έδωσε διττά μηνύματα ακόμα και για το αν θα συνεχίσει την καριέρα του, μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Νάγκετς στα play-offs.

Ωστόσο ο καλός του φίλους, Καϊρί Ίρβινγκ φαίνεται πως θέλει όσο τίποτα άλλο να ξανασμίξει μαζί του. Και αν αυτό δεν μπορεί να γίνει στο Λος Άντζελες, τότε είναι πιθανό να γίνει στο Ντάλας. Όπως μεταφέρει από τις ΗΠΑ ο Σαμς Σαράνια, ο Ίρβινγκ προσέγγισε τον ΛεΜπρόν για να εξετάσει αν εκείνος θέλει να μετακομίσει στο Ντάλας και να γίνει συμπαίκτης του στους Μάβερικς.

Πιθανή συνύπαρξη της τριάδας Ντόντσιτς, Ίρβινγκ και ΛεΜπρόν όπως είναι λογικό θα προκαλέσει... παράνοια στους φίλους των Μαβς. Παρόλο που ακόμα δε γνωρίζουμε για το μέλλον του Καϊρί Ίρβινγκ, μιας και εκείνος είναι free agent στη συγκεκριμένη offseason.

Μένει να φανεί αν είναι μια απέλπιδα προσπάθεια για να μείνει ο Ίρβινγκ στο Ντάλας και αν αυτό εξαρτάται από τον ΛεΜπρόν.

Sources: Kyrie Irving has reached out to Lakers star LeBron James in attempts to see if James would come to Dallas. Irving is a free agent this offseason.