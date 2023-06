Ο Ντένι Αβντίγια φιλοξενήθηκε στο podcast του Θανάση Αντετοκούνμπο και αποκάλυψε ότι την πρώτη χρονιά του στο NBA, κλέφτες άδειασαν το ισόγειο του σπιτιού του, ενώ αυτός κοιμόταν στον 1ο όροφο!

Το podcast που έχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (Thanalysis) έχει διάφορους καλεσμένους. Οι οποίοι έχουν να πουν τη δική τους ιστορία. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ισραηλινός φόργουορντ των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντένι Αβντίγια.

Και η ιστορία που είχε στον Θανάση πέρα από μοναδική, είχε και ελάχιστο... τρόμο. Ο Αβντίγια εξήγησε ότι στη rookie σεζόν του στο NBA έπεσε θέμα διάρρηξης. Ενώ αυτός κοιμόταν στον 1ο όροφο του σπιτιού του, οι κλέφτες είχαν εισβάλλει στο ισόγειο.

Και αφού το άδειασαν, πήραν μαζί και μία πολυτελή Mercedes που είχε στην κατοχή στο γκαράζ του, στο οποίο είχε ξεχάσει ανοικτή την πόρτα και από εκεί βρήκαν τρόπο να μπουν στην κατοικία.

Watch the full episode of Thanalysis with Deni Avdija 👉🏾 https://t.co/IEBY1CMmb5