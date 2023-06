Γιόκιτς για τη σύγκριση του Μαλόουν με τον Ντάνκαν: «Επηρέασε το παιχνίδι μου αλλά τα έκανε όλα τόσο εύκολα» (vid)

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς σύγκρινε τον Ντάνκαν με τον Γιόκιτς αναφορικά με την έλλειψη εγωισμού και ο Σέρβος σέντερ έδωσε τη δική του απάντηση.

Τα φώτα έχουν στραφεί στον Νίκολα Γιόκιτς ενόψει των φετινών τελικών του ΝΒΑ ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στα φετινά play-offs.

Μάλιστα πήρε και το βραβείο του MVP των τελικών της Δύσης «γράφοντας» triple double στους μέσους όρους του. Ο προπονητής των Νάγκετς, Μάικλ Μαλόουν μιλώντας για τον Σέρβο σέντερ μία ημέρα πριν από το τζάμπολ των NBA Finals οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το Κολοράντο (2/6, 03:30), τον έβαλε στην σύγκριση με τον Τιμ Ντάνκαν:

«Ο Τιμ Ντάνκαν ήταν ένας ανιδιοτελής σούπερ σταρ. Βλέπω ακριβώς το ίδιο πράγμα και στον Γιόκιτς» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του προπονητή του Ντένβερ, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά και ο Νίκολα Γιόκιτς, απάντησε:

«Επηρέασε το παιχνίδι κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες πάουερ φόργουορντ που έπαιξε ποτέ μπάσκετ. Τα έκανε όλα με τόσο μεγάλη ευκολία. Θυμάμαι όταν έπαιζε εναντίον μου, αν και ήταν λίγο μεγαλύτερος σε ηλικία, δέχθηκαν τους πιο εύκολους 20 πόντους στη ζωή μου. Ήταν τόσο υπομονετικός στο παιχνίδι του».

