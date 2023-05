Ο Κιόντε Τζόνσον πήρε και επίσημα το «οκ» των γιατρών προκειμένου να τεθεί στη διάθεση των ομάδων του ΝΒΑ για τις επιλογές του draft τον ερχόμενο μήνα.

Ο Κιόντε Τζόνσον είναι έτοιμος να κυνηγήσει την είσοδό του στο ΝΒΑ μέσω της διαδικασίας του draft. Ο νεαρός άσσος έλαβε ιατρική άδεια από την αντίστοιχη επιτροπή Fitness to Play της Λίγκας την Παρασκευή, κάτι που γνωστοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι μέσω του λογαριασμού του.

Ο Τζόνσον θα ξεκινήσει το ταξίδι του προκειμένου να προπονηθεί με ομάδες του ΝΒΑ και στη συνέχεια να τεθεί στη λίστα επιλογής τους. Ο 23χρονος πλέον γκαρντ-φόργουορντ αγωνίστηκε με τη φανέλα του Kansas State και συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία της ομάδας στο NCAA, ενώ η χρονιά του βοήθησε στο να αφήσει πίσω του όσα πέρασε προηγουμένως.

Το 2020 ως junior του Florida είχε καταρρεύσει στο παρκέ κατά τη διάρκεια αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έμεινε τρεις μέρες σε κώμα.

«Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι να βλέπω τη μητέρα μου να μου κρατάει το χέρι. λέει πως το βλέμμα μου ήταν θολό. Δεν γνώριζα πού ήμουν. Μπήκε ο μπαμπάς μου και μόνο από το βλέμμα και στα δύο τους πρόσωπα, ήξερα ότι κάτι συνέβη» έλεγε στο Yahoo. Έχασε φυσικά το υπόλοιπο της χρονιάς, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο εμφανίστηκε μόλις σε ένα ματς.

Ο Τζόνσον επέλεξε το Kansas State για την τελευταία του χρονιά στο κολέγιο έχοντας εξεταστεί από τους γιατρούς που βεβαίωναν πως έχει «καρδιά αθλητή!». Η ιστορία του συγκινεί και ο Τζόνσον θα έχει την ευκαιρία του να φτάσει στην κορυφή!

