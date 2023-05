Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται να αλλάζει πλεύση σχετικά με τη συνύπαρξή του με τον γιο του, Μπρόνι, στο NBA προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Οι Λέικερς είδαν τους Νάγκετς να ολοκληρώνουν τη σειρά των τελικών της Δύσης τα ξημερώματα της Τρίτης και λίγο αργότερα τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να κάνει δήλωση... βόμβα με σκέψεις για απόσυρση.

Ο «βασιλιάς» είπε χαρακτηριστικά πως έχει να αναλύσει αρκετά πράγματα γύρω από το μπάσκετ και το αν θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτό μετά και το φετινό καλοκαίρι. Λίγο καιρό νωρίτερα, τα λόγια του Τζέιμς που μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον ήταν πως εκείνος θα κρεμάσει τα παπούτσια του, αφού καταφέρει να αγωνιστεί με τον γιο του, Μπρόνι, την πρώτη του χρονιά στο NBA.

Παρόλα αυτά, μετά το Game 4 του Λος Άντζελες ο ίδιος φάνηκε να... αλλάζει πλεύση. «Επειδή είναι αυτή η δική μου βλέψη δεν σημαίνει ότι είναι και η δική του και είμαι απόλυτα οκ με αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς τόνισε πως «έκανα ό,τι είχα να κάνω σε αυτή τη λίγκα και ο γιος μου θα κάνει το δικό του ταξίδι. Θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για εκείνον, τον μπαμπά του, τη μητέρα του, τον αδερφό και την αδερφή του και εμείς θα τον στηρίξουμε»...

LeBron James says he’s “absolutely okay” with not teaming up with his son, Bronny, in the NBA so he can create his own path.



Many are speculating LeBron may retire one year, watch Bronny at USC, then come back the following season at 40 to play with him in the NBA (teammate or… pic.twitter.com/WgMvnI5D1L