Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία... παιχνιδιάρικη και αινιγματική αντίδραση όταν του ζητήθηκε από fan να γίνει μέλος των Γουόριορς.

Η μετακίνηση ενός σούπερ σταρ του ΝΒΑ από τη μία ομάδα σε άλλη δεν είναι μία καινούργια κατάσταση για τη Λίγκα. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη μετακίνησή του δίπλα στον Στεφ Κάρι, ο «θόρυβος» αναμένεται να είναι αρκετά εκκωφαντικός.

Το όνομα του Greek Freak έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, ακόμη και μέσω της Marca, με τους μπασκετικούς φίλους να εκφράζουν την επιθυμία τους πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Και ποιος ο καλύτερος τρόπος από το να μιλήσουν απευθείας στον Αντετοτοκούνμπο; Μέσω των social media ένας fan προέτρεψε τον Γιάννη να ακολουθήσει τον δρόμο προς Σαν Φρανσίσκο με την αντίδρασή του να είναι... αινιγματική. Ο Έλληνας σταρ των Μπακς φαίνεται να λέει «κάποιος μου είπε σε παρακαλώ έλα στους Γουόριορς» και αμέσως μετά ακολούθησαν μερικά γέλια και "aye" που κρατούν θολό το τοπίο.

Giannis’s reaction when a fan asked him to join the Warriors 😳👀

