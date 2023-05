Οι Λέικερς μπορούν να χαμογελούν μετά το... σταύρωμα με τους Νάγκετς στους τελικούς Δύσης.

Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 4-2 των Γουόριορς οι Λέικερς και να κλείσουν θέση στους τελικούς Δύσης. Εκεί θα βρούν τους εξαιρετικούς Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς, όμως όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, τους κάνει να αισιοδοξούν.

Τις τελευταίες δύο φορές που Λέικερς και Νάγκετς βρέθηκαν στους τελικούς Δύσης, οι λιμνάνθρωποι έχουν φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Τόσο το 2009 που τους νίκησαν με 4-2 (το Ντένβερ είχε Καρμέλο στα... ντουζένια του και οι Λέικερς έπαιζαν με Κόμπι και Γκασόλ), όσο και στη φούσκα του Ορλάντο το 2020 που τους... καθάρισαν με 4-1.

Λέτε να τριτώσει το καλό για τους Λέικερς και ο ΛεΜπρόν με τον Ντέιβις να πανηγυρίσουν άλλο ένα τίτλο; Πάντως το Ντένβερ είναι πολύ πιο έμπειρο από ότι ήταν τρία χρόνια πριν και διψά για το τρόπαιο.

