Σποέλστρα για Μπράνσον: «Πως γίνεται να μην είναι All Star;»

Ο Έρικ Σποέλστρα υποκλίθηκε στον Μπράνσον μετά τον αποκλεισμό των Νικς.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σταμάτησε στους 42 πόντους στο Game 6 με τους Χιτ, αλλά η παρέα του Μπάτλερ πήρε την πρόκριση για τους τελικούς Ανατολής. Μετά το ματς, ο Έρικ Σποέλστρα έβγαλε το καπέλο στον ηγέτη των Νικς, δείχνοντας πόσο καλός παίκτης είναι.

«Πως γίνεται αυτός ο τύπος να μην είναι All Star ή All NBA. Έπρεπε να είναι σε μία από αυτές τις ομάδες. Πρέπει να τον σεβαστείς σαν ανταγωνιστή. Υπάρχει κάτι σε αυτά τα παιδιά από το Villanova, έχουν σιδεράνια θέληση». Ο Μπράνσον μέτρησε 31 πόντους, 6.3 ασίστ και 5.5 ριμπάουντ ανά ματς στη σειρά με το Μαϊάμι.

Erik Spoelsta on Jalen Brunson after the ECSF vs. New York:



