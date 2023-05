Ο Τζέισον Τέιτουμ «καθάρισε» στο τέλος για τους Σέλτικς και έφερε τη σειρά με τους

«when the tough gets going the going gets tough» συνηθίζουν να λένε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού όταν έρχονται οι... δύσκολες καταστάσεις.

Τότε που πρέπει να βγουν μπροστά οι αληθινοί ηγέτες. Όπως το έκανε και ο Τζέισον Τέιτουμ στην τελευταία περίοδο του Game 6 ανατρέποντας τα δεδομένα. Τόσο του αγώνα, όσο (και περισσότερο) της δικής του απόδοσης καθώς ήταν «εξαφανισμένος» ύστερα από τρία δωδεκάλεπτα.

Όμως στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του, άφησε πίσω τα 0/7 τρίποντα και με 4/4 «βόμβες» έξω από τα 7.25 στα τελευταία λεπτά, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και την ισοφάριση της σειράς με τους Σίξερς σε 3-3.