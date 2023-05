Κάρι: «Αγαπάω αυτή την περίοδο και δεν φοβάμαι τίποτα από όσα πρόκειται να συμβούν» (vid)

Ο Στεφ Κάρι μοιράστηκε τις σκέψεις του για το στάδιο της postseason και τον... χαρακτήρα που έχει χτίσει μέσα σε αυτό κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Οι Γουόριορς έμειναν ζωντανοί στην προσπάθεια της Δύσης απέναντι στους Λέικερς και με την τριάδα Στεφ Κάρι -Άντριου Γουίγκινς και Ντρέιμοντ Γκριν έκαναν το 3-2 στη σειρά.

Ο Κερ σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στον Κάρι και πως εκείνος αισθάνεται το πώς πρέπει να αντιδράσει στο παιχνίδι και τί του ζητείται σε κάθε περίπτωση. Στον πιο πρόσφατο αγώνα, ο Chef είχε 27 πόντους με 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3/11 τρίποντα.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κάρι στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει με τα όσα... διαφορετικά σενάρια έχει κληθεί να γίνει μέρος και τόνισε πως «Αγαπώ αυτή την περίοδο τόσο πολύ και δεν φοβάμαι τίποτα από όσα πρόκειται να συμβούν ή το αποτέλεσμα. Απλά... χάνομαι στο παιχνίδι και αντιλαμβάνομαι την ευελιξία του να μπορώ να παίζω με πολλούς διαφορετικούς τρόπους... Και την εμπιστοσύνη που έχω από τους συμπαίκτες μου. Είμαι ευλογημένος που το κάνω σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, οπότε δεν θέλω να το σταματήσω σύντομα».

"I just love this stage so much and not afraid of anything that's gonna happen" 🗣️@StephenCurry30 speaks on his confidence throughout his postseason journey pic.twitter.com/vgSjvyUnx2