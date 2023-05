Λεμπρόν για τους νεαρούς συμπαίκτες του: «Μακριά από τα social media στα play-offs» (vid)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τη δική του συμβουλή στους νεαρούς σε ηλικία παίκτες όσον αφορά τα παιχνίδια της postseason.

Μετά το 2-1 των Λέικερς επί των Γουόριορς και το προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης, ο Λεμπρόν Τζέιμς ρωτήθηκε για την συμβουλή που θα έδινε στους πιο νέους σε ηλικία παίκτες της ομάδας όσον αφορά τα παιχνίδια των play-offs.

«Για τα πιο νέα παιδιά τα οποία δεν διαθέτουν εμπειρία από την postseason θα τους έλεγα απλά να μείνουν μακριά από την τηλεόραση και τα social media. Κερδίζεις ένα ματς; Είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Χάνεις ένα ματς; Σου ρίχνουν λάσπη. Πρέπει πάντα να εκπαιδεύεις το μυαλό σου για την επόμενη πρόκληση» ανέφερε ο Λεμπρόν και συνέχισε:

«Κερδίζεις ένα, παίζεις καλά, όλα ΟΚ. Όμως μετά έχεις και άλλο ματς. Πρέπει να ηρεμήσεις, να δεις μια ταινία, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να παίξεις χαρτιά με την οικογένειά σου. Όμως μείνει μακριά από τα social media. Όταν παρακολουθείς άλλα παιχνίδια των play-offs, τότε πάτησε χαμήλωσε τη φωνή και άσε να παίζει μουσική στο παρασκήνιο. Εγώ αυτό κάνω.»

