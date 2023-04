Ιστορική ήταν η πρόκριση των Λέικερς επί των Γκρίζλις για τον ΛεΜπρόν.

Οι Λέικερς καθάρισαν τους Γκρίζλις στο Game 6 και τσέκαραν το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση των play-offs. Οι λιμνάνθρωποι διέλυσαν τις αρκούδες με 40 πόντους διαφορά (125-85) σε μια ξεχωριστή βραδιά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η διαφορά αυτή των 40 πόντων είναι και η μεγαλύτερη ever για ομάδα του ΛεΜπρόν σε ματς που κλειδώνει την πρόκριση. Προηγούμενη κορυφαία επίδοση ήταν οι 35 πόντοι διαφορά με την οποία οι Καβς του ΛεΜπρόν απέκλεισαν τους Ράπτορς το 2018.

Δεν αστειεύονται οι Λέικερς φέτος και δείχνουν άλλη ομάδα μετά τις προσθήκες των Χατσιμούρα, Ράσελ και Βάντερμπιλτ. ΛεΜπρόν και Ντέιβις βρήκαν ένα εντυπωσιακό supporting cast.

Tonight's 40-point blowout marked the largest series-clinching win by a LeBron James team in his career. Previously: a 35-point win over the Raptors in the 2018 Eastern Conference Semifinals. pic.twitter.com/fEWwXKnAZC