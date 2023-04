Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο ΝτιΆρον Φοξ όπως αναμενόταν συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αφήνοντας πίσω του Μπάτλερ και ΝτεΡόζαν για να αναδειχθεί clutch παίκτης της χρονιάς στο ΝΒΑ.

Όπως αναμενόταν, μιας και ήταν το φαβορί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο ΝτιΆρον Φοξ ανακηρύχθηκε clutch παίκτης της χρονιάς στο ΝΒΑ. Ο γκαρντ των Κινγκς, που έχει οδηγήσει στο 2-0 την ομάδα του επί των Γουόριορς, κατάφερε να αφήσει πίσω του τους Τζίμι Μπάτλερ και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν για να κατακτήσει το νέο βραβείο του ΝΒΑ, που έχει το όνομα του Τζέρι Γουέστ.

Ο Φοξ συγκέντρωσε 460 πόντους έχοντας τεράστια διαφορά από τον δεύτερο Μπάτλερ που μέτρησε 104. Φέτος άλλωστε τα πεπραγμένα του Φοξ είναι ακαταγώνιστα. Στις clutch καταστάσεις, δηλαδή στα τελευταία πέντε λεπτά ενός παιχνιδιού με διαφορά 5 ή λιγότερους πόντους για κάποια ομάδα, η... αλεπού πέτυχε 194 πόντους, σουτάροντας με 52.9% εντός παιδιάς σε τέτοιες καταστάσεις.

Άλλωστε τα πεπραγμένα του, με τους 25 πόντους, τα 4.2 ριμπάουντ, τις 6.1 ασίστ, έφεραν τους Κινγκς για πρώτη φορά στα play-offs μετά από 17 χρόνια και εκείνον να κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο.

Sacramento Kings guard De'Aaron Fox is the recipient of the Jerry West Trophy as the 2022-23 Kia NBA Clutch Player of the Year.



Full voting results and award history:https://t.co/48al01PN3n pic.twitter.com/blRRodHL9w