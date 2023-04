Ο Πάολο Μπανκέρο έφτασε μόλις μία ψήφο μακριά από το να ανακηρυχθεί ομόφωνα rookie της χρονιάς μέσω των ανθρώπων των media.

Τι και αν Ορλάντο Μάτζικ και Γιούτα Τζαζ είδαν τη σεζόν τους να τερματίζεται άδοξα παρακολουθώντας τη συνέχεια του ΝΒΑ εκτός των παρκέ, έχουν τους δικούς τους εκπρόσωπους στις υποψήφιες των Top... πρωτοετών.

Η είσοδος του Πάολο Μπανκέρο ως το Νο1 draft pick της περασμένης χρονιάς δημιούργησε προσδοκίες που ο Ιταλός άσσος φρόντισε να καλύψει με την παρουσία στις υποχρεώσεις της ομάδας του. Από την άλλη, Γουόκερ Κέσλερ ήταν εκείνος που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη καταγράφοντας τρομερά νούμερα στη στατιστική του και ιδιαίτερα στον τομέα των μπλοκ που φάνηκε να... λατρεύει.

Οι μιντιακές ψηφοφορίες για τον rookie της σεζόν, παρόλα αυτά, είχαν πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο σταρ των Μάτζικ. Περίπου... Ο Άντι Λάρσεν του Salt Lake Tribune έβαλε πρώτο στη λίστα του το όνομα του Κέσλερ και έτσι έκανε τη διαφορά μέσα στο... κύμα του Μπανκέρο από τους λοιπούς συναδέλφους του.

Ο ίδιος φρόντισε να εξηγήσει τον τρόπο που κατέληξε στην απόφαση αυτή και άφησε εκτός το γεγονός ότι καλύπτει το ρεπορτάζ της ομάδας από τη Γιούτα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, χάλασε το "απόλυτο" του Πάολο Μπανκέρο.

