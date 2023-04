Oι 18 χαμένες βολές των Ράπτορς κόντρα στους Μπουλς είναι η χείροτερη επίδοση ομάδας σε elimination game μετά το 1969.

Οι Ράπτορς ενώ έλεγχαν το ματς στη μεγαλύτερη διάρκεια του, τελικά δεν τα κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για το do or die ματς κόντρα στους Χιτ που θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs. Οι Μπουλς έδειξαν χαρακτήρα και πήραν τη νίκη και σε αυτό σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε η κόρη του Ντεμάρ ΝτεΡόζαν.

Η πιτσιρίκα δεν σταμάτησε να ουρλιάζει κάθε φορά που κάποιος παίκτης των Καναδών πήγαινε στη γραμμή των βολών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι Ράπτορς να χάσουν τις 18 από τις 36 βολές που επιχείρησαν κάτι που τους στοίχισε το ματς. Αυτές οι 18 χαμένες βολές είναι και οι περισσότερες σε elimination game σε play-offs ή play-in από τους τελικούς του 1969 και τους Λέικερς που είχαν αστοχήσει σε 19 βολές. Απίστευτο.

