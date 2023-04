Η φανέλα του ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι πρώτη σε πωλήσεις στο ΝΒΑ ενώ σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το #34 των Μπακς φιγουράρει στην τέταρτη θέση των πωλήσεων μετά την ολοκλήρωση της regular season.

Οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα προημιτελικά που θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Χιτ-Μπουλς ενώ σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η φανέλα του Greek Freak βρίσκεται στο νο.4 ανάμεσα στις κορυφαίες σε πωλήσεις φανέλες παικτών του ΝΒΑ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον ακολουθεί ο Στεφ Κάρι. Στο νο.3 βρίσκεται ο Τζέισον Τέιτουμ, σημειώνοντας άνοδο τεσσάρων θέσεων αφού στην προηγούμενη ενημέρωση ήταν στην έβδομη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Λούκα Ντόντσιτς ενω ο υποψήφιος για το τρίτο σερί MVP, Νίκολα Γιόκιτς είναι δωδέκατος.

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0