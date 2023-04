Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν κάνουν εντυπωσιακή σεζόν ο καθένας στον τομέα του και γράφουν ιστορία.

Οι Σίξερς θα κοντραριστούν με τους Νετς στον πρώτο γύρο των playoffs και οι βλέψεις φτάνουν πολύ μακριά φέτος. Γιατί όχι και μέχρι τον τίτλο. Μπροστάρηδες σε αυτήν την προσπάθεια θα είναι οι Τζοέλ Εμπίντ και Τζέιμς Χάρντεν που πραγματοποιούν εξαιρετική σεζόν.

Ο Καμερουνέζος μάλιστα είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να πάρει στα χέρια του το βραβείο του MVP. Επίσης ο Jojo είναι πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ με 33.1 πόντους ανά ματς, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είναι κορυφαίος πασέρ με 10.7 ασίστ στην πιο ώριμη σεζόν της καριέρας του.

Έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία δύο συμπαίκτες κερδίζουν τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ και πασέρ την ίδια σεζόν από την αγωνιστική περίοδο 1981-82 και τους Τζορτζ Γκέρβιν και Τζόνι Μουρ.

Joel Embiid led the NBA in points per game and James Harden led the NBA in assists per game.



They are the 1st pair of teammates to win the scoring title and assist title in the same season since George Gervin and Johnny Moore in 1981-82. pic.twitter.com/zAnm8kfQgb