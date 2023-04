Οι Χιούστον Ρόκετς βρίσκονται στην αναζήτηση νέου προπονητή, καθώς δεν ανανέωσαν το συμβόλαιο του Στέφεν Σάιλας. Τέσσερις οι πιθανοί αντικαταστάτες του.

Ο Στέφεν Σάιλας δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των Χιούστον Ρόκετς, αφού η ομάδα του Τέξας δεν πρόκειται να προχωρήσει στην ανανέωση του τέταρτου έτους του συμβολαίου του.

Ο Σάιλας ανέλαβε τους Ρόκετς σε μία μεταβατική περίοδο, μετά και την ανταλλαγή του Τζέιμς Χάρντεν, με την ομάδα από το Χιούστον να κάνει κάκιστες σεζόν, επιλέγοντας πολλές φορές και τη μέθοδο του tanking.

Με τον Σάιλας να αποτελεί παρελθόν, οι Ρόκετς στοχεύουν σε τέσσερα ονόματά, τους Νικ Νερς, Φράνκ Βόγκελ, Κένι Άτκινσον και Ίμε Ουντόκα.

Ωστόσο, με δεδομένες και τις άλλες αποχωρήσεις από τους πάγκους του ΝΒΑ (για παράδειγμα ο Ντουέιν Κέισι απ' αυτό των Ντίτρόιτ Πίστονς) είναι βέβαια ότι τα ονόματα στη λίστα των Ρόκετς θα είναι στόχοι και άλλων ομάδων.

